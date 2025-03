Unione dei comuni, il modello Venezia arriva in Salento

Rendere concrete le unioni dei comuni con collaborazioni fattive anche nella gestione del personale. Quasi sin da subito dopo il suo insediamento, il prefetto di Lecce Natalino Manno ha richiamato i comuni a investire in questi progetti di collaborazione e condivisione, mantenendo la territorialità, ma imparando ad unire le forze per offrire ai cittadini servizi più efficienti nonostante le poche risorse. E così ieri, giovedì 20 marzo, proprio la Prefettura ha portato nel Salento, con un incontro che si è svolto nel teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, l’esempio di una realtà come Venezia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author