3 Settembre 2025

UC Bisceglie pronta al debutto: al Ventura arriva la Virtus Mola

Massimo Todaro 3 Settembre 2025
Dopo il rinvio di Taranto, l’Unione Bisceglie debutta al Ventura contro la Virtus Mola alle ore 19.

Dopo il rinvio della trasferta di Taranto, l’Unione Calcio Bisceglie si prepara all’esordio stagionale davanti al pubblico del Ventura. Gli azzurri scenderanno in campo oggi alle 19:00 contro la Virtus Mola, neopromossa reduce da un brillante debutto in Eccellenza con la vittoria per 3-1 sulla Polimnia.

La formazione allenata da Luca Rumma, costruita in estate dal direttore sportivo Frascati, punta a partire con il piede giusto nonostante il calendario ora preveda un turno infrasettimanale aggiuntivo a causa del rinvio. L’avversaria si presenta come squadra temibile, forte dell’entusiasmo della promozione e di un organico che ha già dimostrato solidità.

Sulla situazione legata al debutto è intervenuto il direttore dell’area tecnica Lorenzo Ferrante, che ha definito penalizzante il rinvio della prima giornata ma al tempo stesso utile per osservare da vicino le concorrenti. Ha inoltre sottolineato come il progetto “mondo Unione” stia prendendo forma, con nuovi innesti in società e nello staff, ma con la conferma di figure di esperienza in grado di dare continuità.

Grande attesa quindi per la prima apparizione stagionale davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti. A dirigere l’incontro sarà il sig. Bruno Rossomando della sezione di Salerno, assistito dai sigg. Vincenzo Tateo(Molfetta) e Domenico Nasca (Barletta).

