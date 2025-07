Unione Calcio Bisceglie, colpo in difesa: arriva l’esperto Bocchino

Nuovo arrivo di grande spessore per l’Unione Calcio Bisceglie, che ufficializza l’ingaggio del difensore argentino Emanuel Raúl Bocchino, classe 1987. Dopo l’innesto dell’attaccante Alexis Ramos, la società rinforza ora il reparto arretrato con un elemento di comprovata esperienza internazionale.

Centrale difensivo solido e carismatico, Bocchino vanta una carriera che lo ha visto protagonista in più continenti, vestendo le maglie di club prestigiosi come Club Atlético Independiente e Huracán, nella massima serie argentina. Nel corso degli anni ha accumulato esperienze anche in Spagna, Cipro e Italia, mostrando ovunque grande affidabilità.

Nell’ultima stagione ha guidato la difesa della Nuova Spinazzola nel campionato di Eccellenza, mettendosi in luce non solo per le doti difensive, ma anche per la capacità di incidere in zona gol, realizzando tre reti.

Con l’approdo all’Unione Calcio Bisceglie, Bocchino rappresenta un innesto di spessore e leadership per la squadra allenata da mister Luca Rumma, che potrà contare su un giocatore di grande personalità e temperamento. Un nuovo tassello che conferma le ambizioni della società in vista dell’undicesima partecipazione consecutiva alla Premier League pugliese.

