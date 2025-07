Unione Bisceglie: torna Talin in difesa, Saani resta in attacco

Due tasselli fondamentali per la prossima stagione dell’Unione Calcio Bisceglie: la società ufficializza il ritorno del difensore centrale Facundo Talin e la conferma dell’attaccante Mohamed Saani.

Talin, argentino classe 1987, rientra in azzurro dopo un anno al Canosa. Centrale solido e d’esperienza, ma con un piede educato, ha già dimostrato in passato di essere una garanzia per il reparto arretrato. Con il suo rientro, mister Luca Rumma potrà contare su un leader difensivo di assoluto affidamento per la nuova stagione.

In attacco, resta in maglia biscegliese Mohamed Saani, classe 1992, che sarà ancora il riferimento offensivo della squadra. Forte fisicamente e temibile nel gioco aereo, Saani ha messo a segno 17 reti nella stagione 2023/2024, di cui 7 nella seconda parte di campionato dopo il ritorno a Bisceglie, risultando determinante nella corsa salvezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author