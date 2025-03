“Uniche”: a Gioia del Colle settimana di eventi per celebrare le donne

In occasione della Giornata internazionale della Donna, la Joy Volley Gioia del Colle, il brand culturale Palazzo Romano Eventi, le associazioni Acanthus e Una Rosa Blu per Carmela ODV, insieme a Stefano Brescia Hair & Beauty Salon, hanno organizzato un ricco calendario di eventi dal titolo “Uniche”, che unisce letteratura, pittura, musica, sport e beneficenza.

Il programma prende il via martedì 4 marzo alle ore 19:00 con la presentazione del libro “L’autostima è donna” di Grazia Lillo, che si terrà nella suggestiva cornice di Palazzo Romano a Gioia del Colle. L’autrice dialogherà con la giornalista Myriam Saputo, accompagnata dalle letture dell’operatrice culturale Giovanna Carelli, dalle esibizioni musicali della pianista Viola Verrico e delle violiste Kejsi Hida e Chiara Renna, e da un’estemporanea di pittura a cura dell’artista Mariangela Dell’Edera.

Sempre a Palazzo Romano, nella stessa serata, sarà inaugurata una mostra pittorica dedicata alla donna, con opere realizzate dalle artiste dell’associazione Acanthus. L’esposizione sarà visitabile fino all’8 marzo, tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00.

La celebrazione proseguirà in ambito sportivo: domenica 9 marzo, al PalaCapurso, si disputerà il match di Serie A3 Credem Banca tra Joy Volley Gioia del Colle e Avimecc Modica. Parte dell’incasso della partita sarà devoluta all’associazione Una Rosa Blu per Carmela ODV, impegnata nel supporto ai pazienti oncologici.

Inoltre, tutte le donne presenti alla partita potranno usufruire di uno sconto del 15% sui trattamenti tecnici presso Stefano Brescia Hair & Beauty Salon di Bari, esibendo il biglietto dell’incontro.

Infine, l’artista Mariangela Dell’Edera donerà una sua opera alla MVP della JV New Volley Gioia, in occasione del match di Serie C femminile tra JV New Volley Gioia e Tr Inox San Cassiano, in programma sabato 8 marzo.

Una settimana di eventi che celebra la figura della donna in tutte le sue sfaccettature, unendo cultura, arte, sport e solidarietà.

