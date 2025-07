Unibas nelle Marche: secondo premio per la tesi di dottorato a Nicola Sileo

Il 29 giugno scorso, Recanati ha ospitato la cerimonia di premiazione del prestigioso premio internazionale “Giacomo Leopardi”. Il premio è dedicato alle tesi di laurea e di dottorato, indetto dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani. In questa cornice di celebrazione della cultura e della ricerca, Nicola Sileo, dottore di ricerca presso l’Università degli studi della Basilicata (Unibas), ha conquistato il secondo posto nella sezione dedicata alle tesi di dottorato.

Nicola Sileo ha presentato un elaborato intitolato “Leopardi e i classici tra filologia e traduzione. Edizione critica e commento del Volgarizzamento della Satira di Simonide sopra le donne e dei Versi morali dal greco (1823-1824)”. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per Sileo e per l’Unibas, poiché evidenzia l’importanza della ricerca condotta dal Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’ateneo lucano.

Il lavoro di Sileo è stato supervisionato dai Professori Aldo Corcella e Maria Teresa Imbriani, i quali hanno guidato il dottorando nel suo percorso di ricerca. La diciassettesima edizione del premio, patrocinata da importanti istituzioni come la Regione Marche, la Provincia di Macerata, il Comune di Recanati e l’Università di Macerata, ha visto la partecipazione di una giuria di esperti composta da Andrea Campana (Università di Bologna), Fabiana Cacciapuoti (già custode delle Carte Leopardi della Biblioteca Nazionale di Napoli), Giuseppe Sandrini (Università di Verona) e Paola Villani (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli).

Con questo prestigioso riconoscimento, Nicola Sileo si afferma come una figura di spicco nel panorama accademico, portando avanti l’eredità culturale di Giacomo Leopardi e promuovendo l’importanza della ricerca umanistica nel contesto europeo contemporaneo.

