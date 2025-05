UniBa, corsa a sei per il post Bronzini

BARI – Progetti e visioni per il futuro. Attrattività, accentramento dei servizi e internazionalizzazione. Entra nel vivo la corsa al rettorato dell’Università degli Studi di Bari. Nelle scorse ore il confronto tra i sei candidati al post Stefano Bronzini, in un incontro aperto e trasversale. Organizzato da un gruppo di docenti, l’appuntamento è nato come un’opportunità di trasformare la campagna elettorale in un momento di riflessione costruttiva e programmatica.

Urne aperte tra poco più di 15 giorni, il 21 e il 22 maggio. I nomi in lizza sono quelli di Paolo Ponzio, direttore del dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica, Danilo Caivano, professore ordinario di Sistemi di elaborazione dell’informazione, Roberto Bellotti, direttore del dipartimento di Fisica, Nicola Decaro, direttore del dipartimento di Medicina veterinaria, Luigi Palmieri, direttore del dipartimento di Bioscienze, Alessandro Bertolino, direttore del dipartimento di Biomedicina traslazionale e neuroscienze.

