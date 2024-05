Un’azienda leccese alla conquista dell’Europa

Lecce – La Links del fondatore e Ceo Giancarlo Negro non smette di crescere e dopo essere sbarcata a Zurigo punta a conquistare anche la Germania. L’azienda, nata a Lecce 25 anni fa, ha aperto infatti una nuova sede a Zurigo diventando uno dei principali player italiani dell’innovazione digitale per il mondo bancario, la pubblica amministrazione e le grand industrie del settore energy e utilities. L’obiettivo, come confermato dal Ceo Giancarlo Negro, è di allargarsi ancora di più espandendosi nel mercato tedesco e nel Liechtenstein.

