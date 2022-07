TREPUZZI – Teresa Russo era un persona che sorrideva sempre, amava la vita e i colori , così la ricorda la sorella Anna nel giorno del quarto anniversario dalla sua tragica scomparsa, morta a 57 anni per mano del marito. E tutta Trepuzzi, vicina alle sorelle al figlio Marco, alla piccola nipotina che ha preso proprio il nome Teresa e a tutta la famiglia, in questa ricorrenza la vuole ricordare, intitolandole una via per scelta dell’Amministrazione Comunale, condivisa dal Prefetto della Provincia di Lecce, per testimoniare l’impegno della Comunità nel respingere ogni forma di abuso e di violenza.