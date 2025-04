Una strada per il primo delegato sindaco di Santo Spirito

BARI – La scala di congiungimento tra le stazioni ferroviaria Fs e tranviaria Bitonto – Santo Spirito e la realizzazione di un sottopassaggio; la sistemazione del lungomare di Santo Spirito con l’installazione di panchine; la asfaltatura delle strade, installazione di pubblica illuminazione, la pubblica assistenza, la realizzazione di fontane e bagni pubblici; la sistemazione e il restauro del locale ufficio postale. Sono solo alcune delle opere che Giuseppe Trovato, primo delegato sindaco per la ex frazione di Bari, dal 1952 al 1956 ha messo in atto a Santo Spirito. Per questo nelle scorse ore il Comune di Bari ha deciso di intitolare la traversa IV di via Napoli, nel Municipio V. L’iniziativa è stata proposta dal consiglio direttivo della Pro Loco di Santo Spirito su richiesta dei residenti.

