Una nuova strada per gli intermediari assicurativi con una nuova idea di consulenza

Moscova & Partners sbarca in Puglia: nasce a Molfetta una nuova visione della intermediazione assicurativa.

L’unione tra Nord e Sud si fa concreta e strategica: Moscova & Partners S.p.A., innovativa realtà milanese nel settore della consulenza assicurativa ma con una solida esperienza, avvia ufficialmente le proprie attività in Puglia, scegliendo la città di Molfetta, in provincia di Bari, come nuovo punto di riferimento per il Mezzogiorno.

A guidare il progetto è Gaetano Caradonna, Agente Generale Allianz dal 2001 e Consulente finanziario Allianz Bank, professionista stimato e profondo conoscitore delle tematiche assicurative e finanziarie. A sancire la nuova alleanza, un incontro carico di entusiasmo ed energia con il presidente di Moscova & Partners, Giancarlo Locatelli, che ha dato simbolicamente il via alla nuova sede pugliese già operativa da meno di un anno.

“Vi ho sempre seguito con entusiasmo e ho creduto nel progetto fin dall’inizio – ha dichiarato Gaetano Caradonna –. È giunto il momento di condividere questo percorso di successo anche nella mia terra. Oggi, finalmente, possiamo offrire anche qui un’opportunità concreta a tutti gli intermediari di secondo livello, in pratica a tutti i subagenti che vogliono diventare Partner e imprenditori del proprio futuro.”

Il modello proposto da Moscova & Partners è rivoluzionario: gli intermediari assicurativi diventano soci della società stessa con cui collaborano, superando il vecchio schema del subagente tradizionale. Non più semplici collaboratori, ma consulenti-proprietari, liberi di costruire il proprio percorso con maggiore autonomia e pieno riconoscimento economico. Un aspetto quest’ultimo davvero innovativo.

Il sistema, fondato su trasparenza, meritocrazia e partecipazione, rappresenta un cambio di paradigma nel mondo della distribuzione assicurativa, puntando a valorizzare la persona e il suo talento prima ancora del ruolo.

“Essere partner – sottolinea ancora Caradonna – significa cambiare abito e mentalità. Significa scegliere il proprio futuro, con il 100% di provvigioni e un progetto solido alle spalle. Il successo non è più una promessa: è già realtà.”

Se ti occupi di intermediazione assicurativa e ti incuriosisce questo nuovo modo di lavorare, puoi contattare la sede di Molfetta per avere tutte le informazioni inviando una mail a: rluciano@milanomoscova.it 📍 Sede Puglia: Molfetta (BA) – Referente: Agente Gaetano Caradonna

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author