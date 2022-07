TARANTO – “Una marcia a difesa del diritto alla vita, a difesa del diritto della salute, una marcia che denuncia reati penali in materia ambientale e di gestione di impianti industriali come quelli della fabbrica Acciaierie d’Italia”. Nel decimo anniversario del sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva, una marcia, sotto la sigla Taranto Libera, si snoda da Corso Italia e raggiunge gli uffici della Procura in viale Magna Grecia