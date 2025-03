Una linea di abbigliamento per dire NO alla violenza di genere

Roma – Non e’ una semplice linea di abbigliamento. È un messaggio potente per dire NO alla violenza di genere, che arriva dalla Polizia di Stato.

Polizia Sportswear ha inteso rafforzare questo messaggio realizzando un’esclusiva t-shirt dedicata, presentata per la vendita on-line.

Su ogni capo dell’esclusiva capsule collection, è presente un QR code che rinvia alla pagina istituzionale del sito web www.poliziadistato.it

La collezione primavera/estate a marchio Polizia Sportswear, e’ stata presentata lo scorso giugno a Firenze nell’ambito di “Pitti Immagine” e realizzata su licenza di Difesa Servizi S.p.a

