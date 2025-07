Un vademecum per i lavoratori romeni nella Bat

È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città a Margherita di Savoia la brochure “Lavorare in Italia: i tuoi diritti, la tua sicurezza”, realizzata in italiano e romeno per informare i lavoratori stranieri su tutele e sicurezza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, Consolato di Romania, UIL, UILA e Camera Sindacale Zonale. Un progetto che punta a favorire l’integrazione della numerosa comunità romena presente nel territorio della BAT. Prossima tappa a San Ferdinando di Puglia il 21 luglio.

