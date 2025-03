Un uomo di Modugno ucciso vicino a Roma con un colpo di pistola

ROMA – Un uomo di 37 anni, originario di Modugno, in provincia di Bari, è stato ucciso con un colpo di pistola al petto ieri sera in via Lucania, ad Anzio. La vittima aveva precedenti legati alla droga. La polizia sta indagando per chiarire dinamica e movente del delitto.

