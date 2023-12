Un punto a testa che non accontenta nessuno: Bari-Cosenza finisce 0-0

Bari e Cosenza arrivano a Natale con uno 0-0 che non soddisfa entrambe. Il Bari sale a 22 e arriva a pari punti allo scontro diretto di Santo Stefano con la Sampdoria, il Cosenza sale a 21 e resta a -1 dai biancorossi.

Cronaca: nel Bari Achik preferito ad Aramu, 3-5-2 per il Cosenza. Prima occasione per gli ospiti al 6’: sugli sviluppi di un calcio di punizione si innesca un batti e ribatti in area di rigore concluso con un tiro a volo da centro area di Rispoli terminato fuori. All’ottavo l’occasione ce l’ha il Bari con Di Cesare che dopo un’uscita sbagliata di Micai si trova il pallone buono sul destro ma spedisce a lato. Al quarto d’ora clamorosa occasione per i biancorossi: Nasti trova la palla giusta per Achik, che a tu per tu con il portiere colpisce Micai. Il Bari continua a premere e va ancora vicinissimo al gol al minuto 22 quando Benali raccoglie una respinta corta della difesa del Cosenza e da fuori aria scaglia un fendente che si stampa sul palo. Al 38’ Nasti di testa si inserisce su un traversone di Dorval, Micai respinge in angolo. Al 6’ tira fuori la testa il Cosenza con Mazzocchi: Brenno devia in angolo. Un minuto più tardi ripartenza favorevole ai biancorossi ma Achik spreca. Bella girata di Mazzocchi su cross di Rispoli al 9’: Brenno la vede terminare alta. Doppia occasione Cosenza al 20’: prima Mazzocchi calcia di pochissimo a lato trovando anche una deviazione della difesa del Bari, poi Fontanarosa di testa sfiora ancora il vantaggio. Nel Bari entra anche Menez ma è il Cosenza a rendersi ancora pericoloso all’89’ con un tiro a giro di Mazzocchi largo di un niente. Termina con l’espulsione di Praszelik dopo 3’ di recupero. Un punto a testa che non risolve la crisi ma che almeno muove la classifica.

18a g. Serie BKT: Bari-Cosenza 0-0 Marcatori: Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c) (1’st Zuzek), Vicari, Ricci, Edjouma (38’st Acampora), Benali, Maita (30’st Bellomo), Achik (30’st Aramu), Nasti (38’st Menez), Sibilli A disp.: Pissardo, Matino, Faggi, Pucino, Ahmetaj, Morachioli, Frabotta All. P. Marino Cosenza (3-5-2): Micai, Rispoli (10’st Cimino), Fontanarosa (29’st Sgarbi), Tutino (39’st Crespi), Meroni (c), Venturi, Praszelik, Martino, Mazzocchi, Florenzi (1’st Voca), Zuccon (10’st Calò) A disp.: Marson, Forte, D’Orazio, Arioli, Zilli, Viviani, La Vardera All. F. Caserta Arbitro: Sig. Francesco Cosso (Reggio Calabria); assistenti: Sig. Andrea Zingarelli (Siena) e Sig. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Valerio Pezzopane (L’Aquila). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata) Ammoniti: Di Cesare (B), Ricci (B), Benali (B), Florenzi (C), Nasti (B), Cimino (C), Sibilli (B) Espulsi: 48’st Praszelik (C) Angoli: 7-7 Rec.: 2’pt; 4’st Note: Stadio San Nicola; cielo sereno, 18°C, terreno in ottime condizioni; 17.646 spettatori (8.809 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, settore esaurito)

