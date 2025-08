Un premio nobel ai bambini di Gaza

Roma – L’obiettivo è lanciare un messaggio forte sui valori della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Il nobel per la pace ai bambini di Gaza è la proposta promossa dall’associazione culturale “L’Isola che non c’è”, e presentata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e sostenuta da un’ampia coalizione di personalità, tra cui l’ex ministro Sergio Costa e Al Bano Carrisi. Non è solo un atto simbolico, ma un vero e proprio “appello morale” perche’

quel merito, i bambini se lo sono guadagnato col martirio. Il documento prevede: Riconoscere la loro sofferenza innocente.

Affermare che ogni bambino, in ogni luogo del mondo, ha diritto alla pace.

Chiamare la comunità internazionale alla responsabilità collettiva verso chi non può difendersi.

La proposta di candidatura ha già raccolto l’adesione di oltre 320 personalità dal mondo accademico, ecclesiale, della sanità, della cultura e della politica, oltre che dei Senati Accademici di UniBa e UniSalento

