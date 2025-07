Un Palcoscenico per l’Anima: Apulia Voice in Tour a Taranto

L’Apulia Voice in Tour ha trasformato le Porte dello Ionio in una vera piazza d’arte. Qui, talenti emergenti hanno trovato voce, veicolando messaggi di emancipazione e inclusione, anche grazie al coro Blu Butterfly. Una sinfonia che dimostra come la musica, in un luogo inatteso, crei connessioni, nutra la passione e offra crescita e speranza per tutta la comunità.

La nostra Valeria Castagna ha raccolto per noi le emozioni vissute in questa giornata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author