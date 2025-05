Un nuovo polmone verde a Nardò: piantati 4.000 nuovi alberi

Nel cuore del Salento, a Nardò, sono stati piantati 4.000 nuovi alberi, nell’ambito di un progetto di riforestazione che unisce obiettivi ambientali e sociali. L’iniziativa è stata promossa da Fondazione Sylva con il supporto di Intesa Sanpaolo e Fondazione Alberitalia, e in collaborazione con la Provincia di Lecce e il Comune di Nardò, nell’ambito del programma nazionale Parco Italia.

La Fondazione Sylva si occuperà della manutenzione delle aree verdi per cinque anni. Due le zone interessate dall’intervento, per un totale di circa 3 ettari: la prima si trova in località Boncuri, accanto alla foresteria della Masseria Boncuri, destinata ai lavoratori agricoli stranieri; la seconda è situata in via Paolo Borsellino, vicino al centro urbano, dove l’amministrazione comunale ha in progetto la creazione di un parco dedicato alla legalità.

Tra le specie piantate, tutte autoctone della macchia mediterranea, figurano leccio, quercia spinosa, quercia vallonea, pino d’Aleppo, carrubo, ilatro comune, mirto, lentisco e corbezzolo, selezionate per la loro resistenza e compatibilità ambientale.

“La forestazione di Nardò incarna lo spirito della Fondazione: piantare dove possibile per agire sul clima e promuovere la coesione sociale”, ha spiegato Luigi de Vecchi, presidente di Fondazione Sylva.

“Crediamo nel valore sociale della rigenerazione ambientale e della partecipazione delle comunità locali”, ha aggiunto Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo.

Secondo Sergio Gallo, direttore generale di Fondazione Alberitalia, “questo intervento contribuisce alla rete ecologica promossa da Parco Italia, oggi attiva in 15 regioni italiane con oltre 100 ettari di nuovi boschi”.

Per il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, l’intervento si inserisce nel percorso di ricostruzione del paesaggio salentino devastato dalla Xylella, attraverso politiche di espansione della naturalità e della biodiversità.

“È anche un atto di restituzione al territorio, segnato da profonde ferite ambientali e sociali”, ha sottolineato Giuseppe Mellone, sindaco di Nardò, ricordando il passato dell’area di Boncuri come rifugio di fortuna per lavoratori migranti, e teatro della prima protesta pacifica contro il caporalato in Italia.

A chiudere è stata Mariagrazia Marrocco, coordinatrice regionale di Fondazione Sylva: “Nardò rappresenta quell’ecologia integrale invocata da Papa Francesco: una transizione ecologica che non può prescindere dalla rigenerazione sociale”.

