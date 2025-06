Un negozio non è solo un negozio: impatto ok sulla città di Bari

Due anni di finanziamenti, ma anche di assunzioni e piccole imprese in crescita: positivo l’impatto del bando “Un negozio non è solo un negozio”, promosso dal Comune di Bari. Incrementano le attività commerciali e le ricadute sul territorio sono positive per fatturato e varie fasce sociali

