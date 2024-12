Un murales per ricordare Greg

MANDURIA: Di Manduria, il 19enne Greg, come veniva chiamato da tutti, lo scorso 15 novembre ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. I famigliari e gli amici l’hanno voluto ricordare così, con un grande murales, in via Magna Grecia, a Manduria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author