Un mese senza Carlo: questa sera la messa per il carabiniere eroe

FRANCAVILLA FONTANA – Ad un mese esatto dal brutale omicidio, sarà celebrata questa sera, sabato 12 luglio alle 19.30, nella Basilica Minore di Francavilla Fontana, una messa in memoria di Carlo Legrottaglie, morto in un conflitto a fuoco con due banditi in contrada Tiberio.

.

Carlo, originario di Ostuni, era un marito, un papà, un fratello. Carlo era un figlio. Carlo è un carabiniere. Per questo, questa sera, alle 19.30, il vescovo di Oria monsignor Vincenzo Pisanello officerà una santa messa nella Basilica Minore di Francavilla Fontana. Ci sarà la moglie di Carlo, Eugenia e le figlie Paola e Carla. Ci saranno i suoi colleghi che, con orgoglio, ricorderanno l’amico di sempre, il militare fiero.

Ci sarà, idealmente, tutta l’Arma. In basilica, a pregare il brigadiere, ci saranno anche il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante della Legione Puglia, e il colonnello Leonardo Acquaro, comandante provinciale di Brindisi. Poi, una fiaccolata organizzata da un comitato spontaneo di cittadine, si muoverà fino alla caserma.

E anche lì sarà chi, quel maledetto 12 giugno, eravamo in tanti, ha pianto una lacrima per Carlo Legrottaglie, eroe del nostro tempo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author