Un Magna Grecia Festival ‘dedicato al tramonto tarantino’

«Il Magna Grecia Festival, con ogni probabilità, è una delle dediche più belle al nostro tramonto: i a seguire gli altri eventi ad un prezzo “politico” di cinque euro con dediche ai grandi della musica, da Gershwin a Sakamoto, da Morricone ai Pink Floyd; protagonisti, come da programma, interpreti, musicisti e direttori di livello internazionale, tutto ciò per offrire momenti di altissimo profilo culturale al nostro pubblico e ai turisti». Così Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, nella conferenza stampa svoltasi giovedì 29 giugno alle 10.00 nella sala interna del “Baroné”, sito in corso Due Mari a Taranto.

Dal sogno-Gershwin al jazz delle “ore piccole”, dal Bolero di Ravel alle musiche di Sakamoto e Morricone, proseguendo con la leggenda dei Pink Floyd fino alle straordinarie performance di Alessandro Quarta. Tutti rigorosamente al tramonto, da mercoledì 5 luglio, con “Dreaming Gershwin” nell’Arena Villa Peripato a domenica 13 agosto, “No limits music” all’Oasi dei Battendieri, saranno sei gli appuntamenti con il Magna Grecia Festival, rassegna anche quest’anno ricca di proposte e nomi di grande richiamo.

«E’ una rassegna che si evolve anno dopo anno – ha dichiarato Fabiano Marti, assessore alle Politiche giovanili e allo Spettacolo – per trasferirsi in luoghi in qualche modo insoliti, lidi e luoghi suggestivi della nostra città, sempre più accogliente e ricca di offerta culturale, grazie al costante impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci; le istituzioni, ICO e Comune, lavorano in perfetta sintonia per conseguire risultati sempre più importanti e regalare momenti di alta qualità culturale».

Il Magna Grecia Festival è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia, in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia. In rappresentanza degli sponsor della rassegna, ospiti della conferenza stampa, Rossella Ninfole e Alessandro Ladiana Teleperformance. «Sento di ringraziare l’Orchestra della Magna Grecia e la sua organizzazione – ha detto durante l’incontro Rossella Ninfole – per l’attività che da anni svolge sul nostro territorio arricchendoci di emozioni e momenti di grande cultura». «Essere parte di un progetto che sta facendo della nostra città un polo culturale – ha dichiarato Ladiana – non può che inorgoglire Teleperformance, che in più occasioni con il direttore Gianluca Bilancioni ha sottolineato l’impegno dell’ICO Magna Grecia nei confronti dei più giovani creando l’Orchestra giovanile di cui tutti siamo orgogliosi».

Il via alla rassegna, mercoledì 5 luglio, Arena Villa Peripato con “Dreaming Gershwin”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Raimonda Skabeikaitė, la straordinaria voce di Aliki, con Michele Renna al pianoforte. “Dreaming Gershwin” è un viaggio nell’universo del crossover di George Gershwin, figura centrale nella storia della moderna musica americana, fautore di una visione straordinariamente profetica della musica, al cui centro troviamo quella fusione di jazz e classica. Protagonisti della serata: Chrysochou Aliki, giovane soprano greco-britannica acclamata a livello internazionale, Michele Renna, pianista esperto, e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Raimonda Skabeikaitè. Ingresso libero su prenotazione.

Martedì 18 luglio alle 20.00 allo Yachting Club “Songs relaoded”. Una collezione di grandi brani d’autore, riletti ed impreziositi dagli arrangiamenti del direttore e compositore Angelo Valori che dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia. Brani reinterpretati dalla preziosa voce di Maria Pia De Vito, nominata dalla rivista americana “Down beat” tra i dieci Artisti dell’anno nella categoria “Beyond Artist” (insieme a nomi del calibro di Joni Mitchell e Caetano Veloso).

Maria Pia De Vito ha più volte vinto il Referendum della critica “Top Jazz “della rivista Musica Jazz, e il referendum popolare della rivista JAZZIT, nonché il premio Musica e Dischi per la migliore produzione internazionale con il suo disco Mind the Gap. Nel 2016 ha ricevuto il Premio alla Carriera dalla associazione Musica Oggi. Ingresso: 5euro+prevendita.

“Il Bolero di Ravel” è, invece, il programma musicale nel quale domenica 23 luglio alle 20.00, al Mon Reve Resort, sarà impegnata l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa. Particolarità del Boléro è la sua estrema essenzialità. La sua durata è occupata da temi, privati dello sviluppo tematico e costretti alla ripetizione ipnotica di un unico disegno, su una base ritmica “ossessiva”. L’aspetto centrale dell’opera risiede nell’orchestrazione dei singoli strumenti, che nelle varie ripetizioni si aumentano, scompaiono, cambiano registro, sempre suonando soltanto le due melodie e la base ritmica: un esperimento sulle dinamiche di un’orchestra, sulla gestione delle intensità sonore, attraverso aggiunte o sottrazioni di strumenti.

Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa, che ha sempre mostrato innata passione e vocazione per il teatro musicale. Voce di tenore lirico, ha studiato canto, frequentato l’accademia di perfezionamento in direzione d’orchestra. Ingresso: 5euro+prevendita.

Sabato 29 luglio alle 20.00, “Sakamoto & Morricone” al Molo Sant’Eligio. Nel programma musicale diretto dal Maestro Paolo Vivaldi, brani dei due immensi compositori che, nonostante provengano da generazioni diverse, sono accomunati dal grandissimo senso di epicità della loro musica.

Durante il concerto verranno eseguite le colonne sonore di Morricone e di Sakamoto in fase alternata, mettendo in risalto la peculiarità dei loro temi in riferimento a film e registi con i quali entrambi hanno lavorato, come il grandissimo Bernardo Bertolucci (“L’ultimo imperatore”, nove Oscar). In programma, fra gli altri, temi come “La Califfa”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission”, “C’era una volta in America” di Morricone; “Il tè nel deserto”, la famosissima suite “dell’Ultimo imperatore”, “Sweet” (da “Piccolo Buddha”), lo straordinario tema “Merry Christmas Mr. Lawrence” (da “Furio”) di Sakamoto. All’interno del programma musicale verranno eseguiti brani e suite composti dal Maestro Vivaldi tratti da famose serie televisive Rai “Adriano Olivetti” e “Pietro Mennea”. Ingresso: 5euro+prevendita.

Giovedì 10 agosto alle 20.00 allo Yachting Club, “Pink Floyd’s legend”, viaggio nel tempo attraverso i brani che hanno segnato la storia del rock, dagli anni Sessanta ad oggi. Un omaggio ai Pink Floyd, band la cui musica è entrata a far parte del patrimonio dell’umanità superando vecchie classificazioni e stereotipi, tanto da appartenente al repertorio classico. Il repertorio di un autentico mito reso ancora più affascinante dall’unione con le sonorità dell’orchestra sinfonica attraverso gli inediti arrangiamenti composti dall’eclettico musicista Roberto Molinelli a cui è affidata anche la direzione dell’Orchestra della Magna Grecia. Sul palco anche la DNA Pink Floyd Tribute Band.

I DNA nascono sui banchi di scuola. Poi un giorno, qualcuno compra un disco con una strana copertina: un prisma che galleggia nel buio: era il 1974. Come folgorati sulla via di Damasco, tutte le energie da quel momento in poi saranno impiegate per riprodurre il sound dei Pink Floyd, inteso non come semplice riproduzione di note ma come ricerca di suoni e studio della tecnica musicale dei vari componenti.

Infine, altro giro, altra star: “No limits music”. Domenica 13 agosto alle 20.00 all’Oasi dei Battendieri di scena il violinista Alessandro Quarta, acclamato dalla CNN come “Musical Genius”, premiato a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica. Per non parlare del successo strepitoso di “Dorian Gray”, brano composto, arrangiato ed eseguito live in “prima mondiale” con Roberto Bolle nell’Arena di Verona, Caracalla a Roma, del Teatro Carlo Felice di Genova, del Pala De Andrè a Ravenna e Piazza Santissima Annunziata a Firenze e “Danza con me” (RAIUno). Quarta è stato, inoltre, ospite Internazionale in una edizione del Festival di Sanremo nella serata dei duetti invitato da Il Volo e nella “Notte della Taranta” (RAIDue) davanti a 220.000 spettatori.

Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28(392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.

