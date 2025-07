Un Longo in più per la Virtus Francavilla: pronto ora l’assalto per Pitarresi e D’Agostino

Ormai non ci sono più dubbi, Sebastiano Longo è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. L’esterno offensivo classe ’98 arriva dal Siracusa, club tra le fila del quale ha messo a segno cinque gol nel corso dell’ultima stagione, con tanto di vittoria del campionato nel girone I. In quello stesso raggruppamento, un anno prima, aveva messo a segno ben 16 reti con addosso la casacca di un’altra Virtus, l’Igea. Ala sinistra di base, ma dotato di grande duttilità. Con lui, Sosa e Battista il tridente offensivo è servito, ma non è finita qui.

L’intenzione degli imperiali è quella di rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, e nel mirino ci sarebbe Stefano D’Agostino. Noto in Puglia per il campionato di Serie D vinto a Taranto nel 2020, ha firmato 15 volte il tabellino dei marcatori nel corso dell’ultima stagione tra Nocerina e Piacenza. La concorrenza per il fantasista ligure classe ’92 non manca di sicuro, ma il Villa avrebbe tutte le intenzioni di chiudere l’affare. Si lavora intanto per rinforzare non solo l’attacco, ma anche il centrocampo. Longo potrebbe infatti essere solo il primo siciliano ad approdare alla Nuovarredo Arena quest’estate: potrebbe seguirlo a ruota a stretto giro anche l’esperto mediano Francesco Pitarresi, bandiera del Picerno tra il 2018 ed il 2024, in forza alla Gelbison nella seconda metà dello scorso campionato. Il play classe ’90 sembra già pronto a sposare il progetto virtussino.

