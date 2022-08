Un eurogol di Berardi condanna il Lecce alla seconda sconfitta consecutiva. Nonostante un primo tempo a buon ritmo, cominciato in maniera aggressiva, la squadra di Marco Baroni esce dal Mapei Stadium di Reggio Emilia senza punti. Il Sassuolo viene fuori alla distanza e sul finire della prima frazione sblocca con il gran gol al volo di Berardi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’attaccante neroverde calcia di prima intenzione dal limite dell’area e in girata batte Falcone. Nella ripresa il Sassuolo gestisce il vantaggio, il Lecce perde energie e convinzione con il passare dei minuti. La formazione di Dionisi tornerà in campo sabato prossimo con lo Spezia, in trasferta, mentre i giallorossi ospiteranno domenica l’Empoli al Via del Mare, in uno scontro importante in ottica salvezza.

SASSUOLO-LECCE 1-0

RETE: 40′ Berardi (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (63′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (63′ Defrel), Kyriakopoulos (95′ Ayhan). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Ruan. Allenatore: Alessio Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (70′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen); Strefezza (90′ Listkowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda). A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Rossi di Biella e Marchi di Bologna. IV Uomo: Miele di Torino. VAR: Paterna di Teramo e Irrati di Pistoia.

Ammoniti: 37′ Henrique (S), 55′ Berardi (S), 66′ Rogerio (S), 68′ Gonzalez (L), 77′ Frattesi (S), 95′ Toljan (S)