Pistola contro un dipendente e fuggono con il bottino: rapinato ufficio postale

AVETRANA – In due con il volto coperto e armati hanno fatto irruzione all’interno dell’Ufficio Postale di Avetrana nel tarantino. Momenti di paura quando uno dei due rapinatori ha puntato la pistola contro uno dei dipendenti minacciandolo di farsi consegnare l’incasso. Stando a quanto si è appreso i malviventi sono fuggiti a piedi portando via il denaro che si trovava nella cassaforte, circa sessanta mila euro in contanti. Subito scattato l’allarme sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Avetrana e della Compagnia di Manduria che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

