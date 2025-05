Un carrello pediatrico nel nome di Raniero

Ci sono tragedie e dolori immensi che hanno il sapore della distruzione dell’animo e invece quakche volte, quando quelle anime sono davvero speciali, possono trasformarsi in un sentimento d’amore così profondo che trova nel dono agli altri il modo di lenire la fitta. È nel nome del piccolo Raniero e di tanti altri bimbi come lui che sono stati strappati allr famiglie da destini tutt’altro che comprensibili, che alcune associazioni assieme alle famiglie dei piccoli hanno donato un carrello pediatrico di rianimazione al reparto ad hoc del Vito Fazzi di Lecce. Una donazione che arriva dall’esubero di alcune somme, già diversamente impegnate, raccolte durante il concerto di Natale del 26 dicembre scorso al Teatro Apollo di Lecce, organizzato dal gruppo mudicale NiteCity. Le associazioni che hanno partecipato sono Angeli di Quartiere, Fiigli in paradiso, Ali tra Cielo e Terra. Il carrello è uno strumento essenziale per il trattamento d’urgenza dei piccoli pazienti, ed è progettato secondo un codice colore che corrisponde a intervalli di statura, peso ed età, che permettono un intervento rapido e preciso con farmaci già predosati e materiali calibrati. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato anche la mamma di Raniero, Federica Cenci, e poi Chiara Caniato e Giada Cillo della compagnia teatrale a lui dedicata, e tutti i rappresentanti della Asl e dell’unità operativa di rianimazione pediatrica, dal direttore generale Stefano Rossi, ai primari Pulito e Tornese

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author