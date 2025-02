Un camper contro il Fentanyl: San Bernardo lancia progetto prevenzione

Un camper itinerante attraverserà l’Italia per informare e sensibilizzare i giovani sui pericoli del Fentanyl, l’oppioide sintetico responsabile di migliaia di morti negli Stati Uniti. È questa l’iniziativa lanciata dalla Cooperativa Sociale San Bernardo, presentata ieri in conferenza stampa a Roma alla presenza del ministro Matteo Salvini, che ha ribadito l’impegno del governo nella lotta contro gli stupefacenti.

Il progetto nasce per prevenire la diffusione del Fentanyl in Italia attraverso incontri nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e nelle strade, grazie a un’équipe di esperti che fornirà informazioni e supporto. “Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi”, ha dichiarato Giuseppe Natale, direttore della Cooperativa San Bernardo, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Alla conferenza hanno partecipato anche Francesca Mastrantonio, presidente dell’Istituto Integrato di Ricerca e Intervento Strategico (IIRIS), che guiderà la task force di studio sul fenomeno, e Frank Rodriguez, attivista statunitense impegnato nella lotta contro il Fentanyl. Salvini ha definito l’iniziativa “un’arma concreta contro la droga” e ha ribadito la linea dura del governo contro la liberalizzazione delle sostanze stupefacenti.

L’obiettivo del camper itinerante è creare consapevolezza e fornire strumenti di prevenzione per contrastare una minaccia che, se non arginata in tempo, potrebbe trasformarsi in emergenza anche in Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author