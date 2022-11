Condividi su...

Il Brindisi cade a Matera sul risultato di 2-1. I padroni di casa hanno trovato il gol per due volte nella prima frazione, prima con Figliomeni e poi con Iaccarino. Nella ripresa è entrato Matteo Di Piazzache ha accorciato le distanze a venti minuti dal termine con un preciso colpo di testa. In seguito gli uomini di Danucci non sono riusciti a riportare il risultato in equilibrio, trovando così la seconda sconfitta in campionato. Terza trasferta consecutiva senza i tre punti, prima vittoria stagionale invece per il Matera.