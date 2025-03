Un anno e 4 mesi all’automobilista che causò la morte di Gianluca De Franciscis

Ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, Alessandro Sassone, il trentenne di Valenzano responsabile del tragico incidente che il 2 marzo 2023 ha strappato alla vita Gianluca De Franciscis, giovane di soli 25 anni di Casamassima.

L’udienza preliminare si è tenuta mercoledì 19 marzo al Tribunale di Bari davanti al giudice Nicola Bonante, che ha accolto la richiesta di patteggiamento. All’imputato è stata inflitta anche la sospensione della patente per un anno.

Secondo la ricostruzione, Sassone, alla guida di una Peugeot 308, si è immesso sulla ex Statale 100 da una stradina laterale all’altezza della ditta Baritex senza accorgersi dell’arrivo della moto Honda Africa Twin guidata da De Franciscis. La collisione è stata inevitabile: il giovane motociclista è stato sbalzato dalla moto dopo un impatto violentissimo e ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, morendo sul colpo a causa dei gravi politraumi.

La perizia tecnica affidata all’ingegner Giuseppe Brizzi ha evidenziato come Sassone, pur immettendosi a bassa velocità, non avesse prestato la dovuta attenzione, complice la visuale ostruita da un’auto in transito, la presenza di alberi lungo il marciapiede e un dosso stradale.

Gianluca lascia nel dolore la compagna, il figlioletto di quattro anni, i genitori, il fratello e i nonni, che si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A. per fare chiarezza sui fatti e ottenere giustizia. La società si è avvalsa della consulenza dell’ingegnere forense Pietro Pallotti e della collaborazione dell’avvocato Fabio Ferrara del Foro di Bari.

Ora i familiari attendono risposte anche dalla compagnia di assicurazione Assimoco, che fino a oggi ha presentato proposte risarcitorie ritenute inadeguate. Una battaglia legale che, dopo la conclusione del processo penale, si sposterà sul piano civile per ottenere il giusto riconoscimento del dolore e della perdita subita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author