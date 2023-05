LECCE – Un luogo di aggregazione, creatività e innovazione sociale, dove bambini, giovani, adulti e famiglie possono trovare attività e iniziative per trascorrere bei moemnti in un contesto suggestivo, questo è Tagghiate Urban Factory, gestito da settembre 2021 dall’associazione di promozione sociale Oikos, in qualità di soggetto vincitore del Bando Luoghi Comuni della Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Lecce e gli altri partner di progetto. E in occasione del primo anno di attività è stato presentato alla cittadinanza l’importante lavoro fin qui fatto fatto da Oikos, che va dalla creazione di un orto sinergico, alla presenza della ciclofficina, a laboratori didattici, eventi musicali, degustazioni e diverse manifestazioni culturali e d’intrattenimento.

È stato inoltre illustrato il nuovo progetto Cavasogni, che tra le altre cose prevede: lo sviluppo di percorsi multisensoriali strutturati, l’allestimento di una piccola biblioteca popolare di quartiere, si avvierà inoltre un servizio di quartiere su prenotazione per la consegna a domicilio di farmaci e poi otto appuntamenti col cinema all’aperto.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

