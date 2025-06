Un altro Mignani per il Bari? I biancorossi puntano Guglielmo, 18 gol in C lo scorso anno

Tra i profili seguiti da Magalini e Di Cesare in Serie C nella passata stagione c’è Guglielmo Mignani, figlio di Michele, tencico biancorosso da giugno 2021 a ottobre 2023. L’attaccante classe 2002 della Pianese, 18 gol nella passata stagione in C, 19 nel 2023/2024 è uno degli attaccanti più interessanti della terza serie nazionale. Il Bari valuta anche il suo nome per un attacco che, secondo le idee di Caserta, deve avere tre prime punte a disposizione. Si attende nel frattempo ancora la risposta di Favilli, a cui è stato proposto un contratto biennale.

