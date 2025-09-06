Un albero in ricordo del “sindaco pescatore”

Il 5 settembre del 2010 veniva assassinato con nove colpi di pistola Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica – Acciaroli, figura simbolo di legalità, coraggio e amore per la propria terra. La città di Taranto lo ricorda con la piantumazione di un albero
