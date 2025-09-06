6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Un albero in ricordo del “sindaco pescatore”

Laura Milano 6 Settembre 2025
centered image

Il 5 settembre del 2010 veniva assassinato con nove colpi di pistola Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica – Acciaroli, figura simbolo di legalità, coraggio e amore per la propria terra. La città di Taranto lo ricorda con la piantumazione di un albero 

 

 

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Ovadia e Paolo Rossi al Taras Teatro festival

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, due sere da tutto esaurito per il Medita festival

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto”

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla

6 Settembre 2025 Marzia Baldari

Passeggiate in rosa: annunciate le prossime tappe

6 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Turista pugliese colpito da embolia durante immersione a Palinuro

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Morciano di Leuca, 35enne arrestato dalla polizia per spaccio

6 Settembre 2025 Gloria Roselli

Leuca, decaduta la concessione del porto: scontro in politica

6 Settembre 2025 Gloria Roselli

Anche Bari diventa città dell’olio

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio