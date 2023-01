LECCE – Buone notizie per mister Baroni in vista della gara di venerdì sera contro la Salernitana, Umtiti e Gendrey, che contro il Verona avevano subito un trauma contusivo alla spalla, sono pienamente recuperati e saranno a disposizione per il prossimo match. Lavoro differenziato, invece, sia per Persson per un fastidio muscolare che per Antonino Gallo a causa di un trauma contusivo alla caviglia.

Anche Alexis Blin, dopo la botta subita al ginocchio al Bentegodi, è tornato ad allenarsi col gruppo ed è pronto a scendere in campo, come ha confermato lui stesso in conferenza stampa: “Ho preso una botta sul ginocchio, un po’ gonfio, niente di più – ha evidenziato- mi sento meglio, quindi sarò a disposizione della squadra per venerdì”.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

