Ultim’ora: Omicidio in centro a Taranto, freddato un uomo

TARANTO (inviato Gianni Sebastio) – Omicidio nella tarda serata di venerdì 26 maggio in via Cugini, in pieno centro a Taranto. Un uomo è stato freddato con almeno cinque colpi di pistola: ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS Annunziata con un auto, ma è morto poco dopo il suo arrivo. Sul posto Polizia e Carabinieri.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

