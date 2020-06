Ultim’ora | sarebbe Fitto l’anti-Emiliano deciso dal centrodestra

Condividi

Secondo alcune indiscrezioni filtrate dal tavolo nazionale dove sarebbe in corso di svolgimento dalle prime ore del pomeriggio il vertice tra i leader dei partiti di centrodestra, la guida della coalizione che sfiderà Michele Emiliano alle regionali del prossimo autunno in Puglia sarebbe stata affidata all’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto. La notizia non trova ancora conferme ufficiali. Fonti interne avrebbero rivelato anche il risultato del sondaggio di gradimento commissionato dai moderati secondo il quale lo stesso Raffaele Fitto avrebbe un margine di vantaggio di sette punti percentuali rispetto al governatore pugliese uscente.