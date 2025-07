ULTIM’ORA Maratea: trovato cadavere carbonizzato, in corso indagini

Un cadavere carbonizzato è stato trovato sul margine di una strada vicino ad un auto a Maratea, in provincia di Potenza. Sul posto i Carabinieri del comando di Lauria. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli sull’accaduto, pare che si stia per recare in loco anche il magistrato di turno. Non si tratterebbe di un evento causato un incidente stradale.

