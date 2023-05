Brindisi: C’è l’accordo, Ciro Danucci rinnova

Ciro Danucci resterà a Brindisi anche in serie C. Da informazioni raccolte da Antenna Sud, l’allenatore in giornata ha raggiunto l’accordo per il rinnovo col club del Presidente Arigliano. Negli ultimi giorni Danucci aveva ricevuto proposte da club di C e D.

