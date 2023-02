ULTIM’ORA – Brindisi, ritrovato morto il 28enne scomparso nei pressi del centro commerciale

È stato ritrovato morto il 28enne scomparso lo scorso mercoledì 8 febbraio nei pressi del centro commerciale ‘Le Colonne’ di Brindisi. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto vicino i binari che costeggiano l’area parcheggio dell’ipermercato. A lanciare l’allarme sarebbero stati i passeggeri del treno che percorreva la ferrovia. Da ieri erano in corso serrate ricerche, effettuate con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Sezione Polizia Stradale, della Polizia Municipale, del Coordinamento provinciale dei Volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa. Per l’occasione, a seguito di un tavolo svoltosi in prefettura, era stato attivato il piano provinciale di ricerca di persone scomparse.

