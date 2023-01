Ultimo giorno di mercato, il resoconto di quanto accaduto in Serie A, B e C

È stato un ultimo giorno di mercato all’insegna di colpi di scena, corse contro il tempo ed operazioni sfumate. Quella che nei giorni scorsi sembrava essere una sessione invernale di calciomercato serena, si è trasformata radicalmente nelle ultime 24 ore, con interminabili capovolgimenti di fronte. In Serie A il Lecce ha portato in Salento altri due difensori centrali: Ceccaroni dal Venezia e Romagnoli dal Parma. In B il Bari ha chiuso a ridosso del gong Molina dal Monza, ma nel corso della giornata ha acquistato anche Matino dal Potenza e Morachioli dal Renate. Con il Brescia è stato poi chiuso lo scambio Benali-Scavone. Degno di nota il colpo Sebastiano Esposito, che arriva in prestito dall’Inter al posto di Salcedo. In Serie C la Virtus Francavilla ha lasciato tutti con il fiato sospeso depositando 8 secondi dopo le 20 il contratto di Ottar Magnus Karlsson. L’attaccante islandese arriva dalla Serie B, in prestito dal Venezia. Arrivati in terra imperiale anche due under: Prinelli dal Monza e Manarelli dalla Viterbese, che in cambio ha ottenuto le prestazioni di Mastropietro, che assieme ad Enyan ha lasciato la Nuovarredo Arena. Il Taranto ha scelto l’attaccante prendendo Nocciolini dal Giugliano, con La Monica ai campani. Anche Finocchi e Boccadamo approdano in rossoblù. Un bomber anche per il Monopoli, che si è garantito le prestazioni di Emanuele Santaniello, ma anche il portiere Pìsseri dalla Triestina. Di riflesso Nocchi è andato al Piacenza. Il Cerignola ha invece preso Montini in prestito ed ha visto sfumare il colpo Mazzarani. Protagonista di giornata anche il Foggia, che accoglie in rosa il portiere Thiam e saluta Peschetola, andato a Latina. Ha continuato ad operare fino all’ultimo giorno la Fidelis Andria, che ha portato in biancazzurro l’attaccante sudamericano Rodrigo Pastorini De Leon. Parecchio movimento c’è stato anche fra le fila delle lucane. Il Potenza ha accolto due classe 2003: Bianchi dalla Sampdoria e Fobassam dalla Serie B tedesca. Il Picerno ha infine acquistato il difensore Lorenzo Gonnelli dal Cerignola.

