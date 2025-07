Ultime ore di afa in Puglia e Basilicata, attesi temporali e crollo termico

La lunga fase di caldo torrido che sta interessando Puglia e Basilicata è ormai agli sgoccioli. Le giornate afose, che continuano a caratterizzare le zone costiere e le aree interne con temperature oltre i 30 gradi, lasceranno spazio a condizioni meteo decisamente più fresche e instabili a partire da domenica 27 luglio.

Secondo le ultime previsioni di Francesco Galasso per antennasud.com, l’arrivo di una saccatura con aria fredda in quota, in discesa dal Nord Europa, provocherà un deciso abbassamento delle temperature, in particolare dalla prossima settimana. Domenica sarà ancora possibile registrare picchi di 32°C nelle zone interne del Foggiano e del Tarantino, ma con un’aria più respirabile rispetto ai giorni precedenti.

Da lunedì 28 luglio, invece, si prevede l’avvio di una fase di maltempo che potrebbe portare rovesci e temporali diffusi sull’intero territorio regionale e su quello lucano. Le temperature massime si attesteranno tra i 27 e i 28 gradi, difficilmente raggiungendo la soglia dei 30°C, anche nelle località più calde.

Un cambio di scenario atteso e in linea con il normale andamento climatico della seconda parte dell’estate. Tuttavia, si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali per eventuali allerta meteo legate ai fenomeni temporaleschi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author