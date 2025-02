UilP, come mantenersi giovani con “Attivamente”

BARI – Un percorso laboratoriale di training cognitivo dedicato alle persone over65, per prevenire e limitare quanto più possibile gli effetti negativi del tempo. È questo l’obiettivo di AttivaMente, il progetto organizzato e promosso nel cuore del quartiere Libertà di Bari da UilPensionati Puglia e Ada Bari, associazione per i Diritti degli Anziani che punta a mantenere giovane la mente. Il monito è “Non farti battere dal tempo”. E allora al passare delle settimane, dei mesi e degli anni si risponde, tutti insieme, con il sorriso e con la voglia di rimboccarsi metaforicamente le maniche per allenare la mente a mantenersi giovane attraverso semplici trucchi e accorgimenti.

