9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118”

Dante Sebastio 9 Agosto 2025
centered image

Il sindacato: “Affidamento esterno nonostante turni già coperti, possibile danno erariale. Serve indagine urgente su gestione”

La UIL FPL Taranto, insieme alla dirigenza sindacale del servizio 118, ha segnalato alle autorità competenti una presunta gestione anomala del servizio di emergenza, che potrebbe configurare sprechi di risorse pubbliche e danno erariale.

Nella documentazione inviata al commissario straordinario della ASL Taranto, Gregorio Vito Colacicco, e all’amministratore unico di Sanitaservice, Giuseppe Pulito, il sindacato evidenzia che, nonostante la copertura dei turni da parte del personale interno, inclusa la postazione di Taranto Nord, si è comunque fatto ricorso a un’associazione esterna, con relativo pagamento del servizio, pur in assenza di reale necessità.

Fedele La Neve, responsabile RSA 118, e Giovanni Maldarizzi, segretario generale UIL FPL Taranto, parlano di «possibile speculazione sul servizio pubblico», ipotizzando interessi economici legati agli affidamenti esterni.

Il coordinatore territoriale Gennaro Oliva sottolinea come non sia un caso isolato: «In più occasioni abbiamo denunciato esternalizzazioni ingiustificate, nonostante la disponibilità del personale interno. È una pratica che merita indagini approfondite».

Il sindacato chiede controlli immediati e avverte che, in mancanza di risposte, procederà con ulteriori segnalazioni agli organi competenti. «Affidare a soggetti esterni ciò che il personale interno può svolgere è inefficiente e lesivo degli interessi pubblici», concludono La Neve e Maldarizzi.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Movida via delle Viole, San Pietro in Bevagna: arriva l’ordinanza sindacale

9 Agosto 2025 Marzia Baldari

Confartigianato Taranto, ‘no riconversione senza visione chiara’

9 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Maruggio: fiamme al bosco di Sferracavalli

9 Agosto 2025 Marzia Baldari

Campomarino di Maruggio: ombrelloni e lettini costi quel che costi

9 Agosto 2025 Marzia Baldari

Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali

9 Agosto 2025 Redazione

Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118”

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Barletta, Paternicum battuto 3-0 in amichevole

9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, Gnago: “Spero di fare bene con questa maglia”

9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taviano, scontro politico per le pagine istituzionali del Comune

9 Agosto 2025 Gloria Roselli