UGL Salute: “Tecnologie e IA fondamentali per futuro sanità”

“La sanità del futuro, pensata per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini, dovrà necessariamente avvalersi degli strumenti tecnologici più avanzati. La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, in particolare, rappresentano un supporto essenziale per ampliare la condivisione e la trasparenza dei dati sanitari, garantendone al contempo la protezione” ha dichiarato Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

Giuliano ha quindi condiviso la posizione espressa dal ministro Orazio Schillaci, sottolineando come il Fascicolo Sanitario Elettronico costituisca un elemento cardine per realizzare un sistema sanitario integrato e privo di confini, capace di potenziare la qualità delle cure, la prevenzione, la ricerca e la programmazione sanitaria.

“È indispensabile tuttavia che le nuove tecnologie restino sempre un ausilio per il personale sanitario e non un loro sostituto. La sinergia tra operatori e strumenti innovativi dovrà rappresentare uno dei motori principali per una trasformazione concreta del sistema sanitario”, ha concluso Gianluca Giuliano.

