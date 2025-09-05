Ugl salute Taranto: proclamato stato di agitazione degli Ots

TARANTO: La Ugl Salute di Taranto ha proclamato lo stato di agitazione del personale Ots, gli operatori tecnici specializzati, impiegato nel servizio di trasporto sanitario. Denunciano, in particolare, gli spostamenti non autorizzati tra diversi centri di costo dell’Asl ionica.
