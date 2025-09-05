5 Settembre 2025

Errica Telmo, segretario della UGL Salute Taranto

Ugl salute Taranto: proclamato stato di agitazione degli Ots

Marzia Baldari 5 Settembre 2025
TARANTO: La Ugl Salute di Taranto ha proclamato lo stato di agitazione del personale Ots, gli operatori tecnici specializzati, impiegato nel servizio di trasporto sanitario. Denunciano, in particolare, gli spostamenti non autorizzati tra diversi centri di costo dell’Asl ionica.


