UGL Salute: “Insofferenza diffusa tra infermieri, rischio implosione”

Il segretario nazionale Gianluca Giuliano: “Servono interventi urgenti su stipendi, sicurezza e formazione”

“L’insofferenza tra gli infermieri è tangibile e diffusa”, afferma in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. Una situazione aggravata dal costante calo del numero di professionisti e dal disinteresse crescente dei giovani verso questa carriera. “Molti concorsi per borse di studio nelle scuole di specializzazione vanno deserti, segno evidente di un entusiasmo ormai spento”.

Secondo Giuliano, il quadro tracciato dall’indagine condotta dall’Osservatorio di Club Infermieri è particolarmente allarmante: il 58% degli intervistati ha dichiarato di aver preso in considerazione l’ipotesi di lasciare la professione. “Come dar torto a chi manifesta questo disagio? I motivi sono evidenti: gli stipendi sono nettamente inferiori rispetto alla media europea, le condizioni di lavoro sempre più difficili e i turni insostenibili si sommano a un’escalation di aggressioni verbali e fisiche”.

I recenti episodi di violenza confermano la gravità della situazione. Giuliano richiama in particolare il tentativo di strangolamento ai danni di un infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo e gli atti di violenza avvenuti a Gallarate e Biella. “Non è un problema legato ai singoli territori, ma il segnale di una deriva nazionale che nemmeno l’inasprimento delle pene è riuscito a fermare”.

Per il segretario della UGL Salute non bastano più misure isolate: “Occorre un vero rilancio della professione, che parta da un adeguamento degli stipendi, da maggiori garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e da un serio investimento nella formazione, che valorizzi le competenze e renda gli infermieri sempre più preparati alle sfide della sanità moderna. Non c’è tempo da perdere. Le corsie si svuotano e la sanità italiana, a corto di infermieri, rischia l’implosione”.

