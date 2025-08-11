11 Agosto 2025

UGL Salute: “Esclusione sanità da PA opportunità se ben strutturata”

Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, ha commentato le recenti dichiarazioni di Orazio Schillaci, ministro della salute, sull’ipotesi di escludere i dipendenti della sanità pubblica dal perimetro della Pubblica Amministrazione. Secondo il sindacalista, la proposta può rappresentare un’opportunità concreta per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, ma solo se finalizzata al miglioramento delle condizioni lavorative degli operatori.

Giuliano ha precisato che sarà necessario un chiarimento da parte del ministro per una valutazione complessiva della riforma, che, se strutturata nella giusta direzione, potrebbe consentire una nuova stagione di assunzioni e un rafforzamento degli organici, oggi in forte sofferenza. L’uscita dalla PA, ha aggiunto, permetterebbe anche una contrattazione più libera, svincolata dai vincoli economici imposti dal sistema ARAN, favorendo un adeguamento degli stipendi agli standard europei.

Il segretario UGL ha espresso apprezzamento per alcune priorità indicate da Schillaci, tra cui la promozione della prevenzione, il finanziamento di un nuovo piano per la salute mentale e il piano assunzionale annunciato. Tuttavia, ha ribadito la necessità di destinare risorse aggiuntive per garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari, sempre più spesso vittime di aggressioni sul lavoro.

“Siamo pronti a discutere con il Governo – ha concluso Giuliano – purché l’obiettivo sia restituire dignità, tutele e sicurezza a chi ogni giorno garantisce il funzionamento della sanità pubblica”.

