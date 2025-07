Ugl Potenza: “Si apra vertenza Smart P@per, tutelare 380 lavoratori”

“Il futuro occupazionale di 380 lavoratori lucani è appeso a un filo”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Palumbo, segretario provinciale dell’Ugl Potenza, che chiede l’apertura immediata di una vertenza sindacale sul caso Smart P@per, azienda con sedi a Tito Scalo e Sant’Angelo Le Fratte, attiva nei servizi per conto di Enel Energia e operativa fino a oggi attraverso una commessa in scadenza il 31 luglio.

Secondo il sindacato, i dipendenti sarebbero stati avvisati solo una settimana prima della scadenza del contratto con Enel, nonostante già da febbraio, secondo indiscrezioni, si sapesse della perdita dell’appalto, ora assegnato a una nuova associazione temporanea di imprese che include Accenture e Datacontact.

“Ci troviamo di fronte a una situazione gravissima – dichiara Palumbo -. I,lavoratori non sanno chi resterà impiegato, chi sarà escluso e quale sarà il destino della loro sede operativa. L’amministratrice di Smart P@per ha inviato solo un messaggio registrato, senza possibilità di dialogo, esprimendo dispiacere ma senza offrire garanzie concrete per il futuro dei dipendenti”.

Il sindacato evidenzia l’esistenza di una clausola sociale che, in teoria, dovrebbe garantire la continuità occupazionale con i nuovi affidatari della commessa, ma teme che questa venga disattesa. Per questo Ugl Potenza ha chiesto un confronto urgente con la nuova ATI per ottenere risposte certe su personale, sedi operative e modalità di subentro.

“Parliamo di 380 persone che per vent’anni hanno lavorato in questa azienda, costruito una famiglia e fatto sacrifici. Ora rischiano di trovarsi con un pugno di mosche – prosegue Palumbo -. È inaccettabile, vogliamo sapere se la nuova ATI si insedierà realmente vicino alle attuali sedi di lavoro e se intende garantire la responsabilità sociale che questa operazione impone”.

L’Ugl ha chiesto l’attivazione di un tavolo di confronto con le istituzioni locali e nazionali, coinvolgendo anche la Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro, per tutelare il lavoro e i diritti di centinaia di famiglie. “Siamo pronti al dialogo costruttivo, ma non accetteremo soluzioni imposte dall’alto e non rispettose del nostro territorio. La nuova commessa deve tradursi in continuità occupazionale e rispetto per i lavoratori lucani”, conclude Palumbo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author