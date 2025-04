Ugl Matera contro Pittella: “Sanità usata per propaganda sterile”

”Non accettiamo lezioni da chi ha avuto un ruolo diretto nella gestione sanitaria del passato e ha fallito”

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, interviene con toni critici nei confronti di Marcello Pittella, ex presidente della Regione Basilicata, accusandolo di impiegare il tema della sanità come strumento di propaganda in vista delle prossime scadenze elettorali.

“Non accettiamo lezioni da chi ha avuto un ruolo diretto nella gestione sanitaria del passato”, afferma Giordano, secondo il quale le recenti dichiarazioni di Pittella rappresenterebbero un tentativo di delegittimare l’attuale lavoro istituzionale.

L’Ugl Matera esprime il proprio sostegno all’assessore regionale Cosimo Latronico, lodandone l’impegno nel riorganizzare il sistema sanitario lucano con un approccio sistemico, lontano da logiche campanilistiche. “Si sta finalmente superando una visione frammentata, puntando alla valorizzazione complessiva delle strutture ospedaliere”, si legge nella nota.

Secondo il sindacalista, le critiche mosse da Pittella, che ha parlato di “ospedali mortificati” e “assenza di programmazione”, rappresentano “un insulto alla verità” e un “segnale di nervosismo” da parte di chi in passato ha ricoperto ruoli centrali nella sanità lucana.

“Oggi si lavora in silenzio per garantire il diritto alla salute, senza cedere a calcoli politici”, conclude Giordano, rivendicando l’impegno dell’assessore Latronico e respingendo ogni forma di polemica a fini elettorali.

