Ugl Matera: “Congratulazioni al Maggiore Roberto Rampino”

L’Ugl Matera ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni a Roberto Rampino, comandante della compagnia dei carabinieri di Policoro, per la recente promozione a maggiore. Un avanzamento di grado che, come sottolineato dal sindacato, rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno e la professionalità con cui ha diretto la Compagnia dei Carabinieri di Policoro.

«Con grande orgoglio e sincera stima rivolgiamo i nostri più sentiti auguri al Maggiore Roberto Rampino per la meritata promozione – si legge nella nota dell’Ugl Matera -. Si tratta di un riconoscimento che premia non solo le sue competenze, ma anche il costante senso del dovere e la vicinanza alla comunità dimostrata in questi anni di servizio a Policoro».

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, ha aggiunto: “Rivolgo al Maggiore, a nome di tutta l’Unione Generale del Lavoro di Matera, le più sentite congratulazioni per questo importante traguardo. I Carabinieri, ogni giorno, svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza e la tutela del nostro territorio, garantendo la tranquillità dei cittadini”.

Nel suo intervento, Giordano ha sottolineato anche l’importanza della collaborazione instaurata negli anni tra l’Arma e il sindacato: “Il rapporto tra l’Arma e il sindacato è sempre stato caratterizzato da un dialogo costruttivo e da una fattiva cooperazione reciproca. Ci auguriamo che la professionalità, la disponibilità e l’autorevolezza che da sempre contraddistinguono il Maggiore Rampino possano continuare ad essere un riferimento prezioso per il territorio di Policoro, per il Metapontino e per l’intera provincia di Matera ancora per lungo tempo”.

